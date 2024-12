Oncoinvent si è quotata su Euronext Growth Oslo

Euronext

(Teleborsa) - La società farmaceutica. Si tratta dell'undicesima quotazione sui mercati di Euronext Oslo Bors nel 2024 e la 45a quotazione suOncoinvent è specializzata nello. La sua terapia di punta prevede l'iniezione di microparticelle radioattive nella cavità addominale per colpire le cellule tumorali residue dopo l'intervento chirurgico. Questo trattamento rivoluzionario è specificamente progettato per i pazienti con, con l'obiettivo di offrire migliori opzioni terapeutiche per le persone colpite.La società ha130 milioni di NOK (circa 11 milioni di euro) tramite un collocamento privato prima della sua quotazione. Il prezzo era di 2 NOK per azione prima dell'apertura del mercato, dando alla società unadi mercato di circa 184 milioni di NOK (circa 16 milioni di euro)."Questa quotazionee fornirà la flessibilità finanziaria e la stabilità necessarie per accelerare il nostro programma di sviluppo clinico ai dati nel 2025 e nel 2026 - ha commentatodi Oncoinvent - Non vediamo l'ora di sfruttare questa piattaforma per guidare la crescita, non solo di Oncoinvent ma alla fine anche dell'ecosistema radiofarmaceutico di Oslo".