Prysmian, contratto da 250 milioni di euro in Nuova Zelanda

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha firmato un, il gestore della rete di trasmissione della Nuova Zelanda, per un nuovo progetto di interconnessione elettrica sottomarina in Nuova Zelanda attraverso lo Stretto di Cook, che collegherà le isole del Nord e del Sud di Aotearoa. Con una capacità complessiva di 1400 MW, il nuovo collegamento sostituirà il precedente ormai obsoleto.La Nuova Zelanda, che non ha connessioni elettriche con altri paesi, si affida ai suoi cavi sottomarini per. Attraverso lo Stretto di Cook, largo 40 km, l'energia rinnovabile prodotta dalle centrali idroelettriche situate nell'Isola del Sud viene trasferita nell'Isola del Nord dove maggiormente richiesta dai nuovi centri abitati.Ile si prevede che sarà, con una notice to proceed prevista per la prima metà del 2026 e la messa in funzione pianificata per il 2031.