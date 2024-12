Redditi insufficienti a vivere per la maggioranza degli italiani

(Teleborsa) -: è il quadro tracciato dall', che delinea un quadro piuttosto preoccupante.delle famiglie italiane ritiene il propriorispetto alle necessità primarie.: nello specifico, il 58% trova sostegno nella rete familiare, solo il 29% nei servizi pubblici. Inoltre, 1 famiglia su 6 ha responsabilità di cura verso familiari non autosufficienti mentre solo 1 famiglia su 10 non riuscirebbe ad affrontare la nascita di un figlio.Nello specifico, lo studio di Nomisma rileva che ungiudicano il proprioper far fronte alle necessità primarie, un altrovaluta le proprie entrateper arrivare a fine mese. Tra queste, a denunciare la sproporzione tra redditi e costo della vita è il 62%, a cui si aggiungono leche accusano. Nel complesso, tale quota copre oltre l’80% delle famiglie in difficoltà (percentuale in crescita di 3 punti rispetto alla scorsa rilevazione).La congiuntura economica è favorevole e il tasso di occupazione è positivo, ma questo non sembra più sufficiente per garantire il benessere di tutti. Facciamo attenzione alle nuove solitudini perché c’è molta fragilità", sottolinea, Direttore Sviluppo di Nomisma e Responsabile dell’Osservatorio.. Diminuiscono dal 10% all’8% le famiglie che denunciano difficoltà lavorative come elemento determinante della condizione di insufficienza del reddito.Sono stati recuperati 10 punti percentuali rispetto al momento del, a cavallo tra 2022 e 2023, quando oltre 2 famiglie su 3 (69%) ritenevano il proprio reddito inadeguato. Ancora oggi, però, ad apparire decisamente squilibrato è il rapporto tra costo della vita e redditi da lavoro. L’Italia paga il blocco pluridecennale della produttività e la, che tra il 2013 e il 2023 sono cresciute la metà rispetto alla media europea (16% contro il 30,8%), mentre il potere d’acquisto risulta addirittura calato (-4,5%) con la recente ondata inflattiva.L’85% delle famiglie ha, il 72% ha ridotto i, il 67% lee ben 1 famiglia su 2 ha dovuto ridurre le, il 28% ha tagliato sulle spese. Al contempo, 1 famiglia su 10 dichiara che non potrebbe far fronte economicamente alla nascita di un figlio e 1 famiglia su 6 non riuscirebbe ad affrontare la perdita di autonomia di un proprio componente, tanto che il 60% degli intervistati ritiene che alla base del calo nelle nascite ci siano questioni di natura economica.: complessivamente solo il 12% degli intervistati dichiara di trovare un supporto sostanziale in azienda. Il che mette in discussione la capacità dei piani di welfare aziendale di rispondere davvero ai bisogni emergenti e spiega la carenza di attrattività e di affezione al lavoro.sono particolarmente esposti all’instabilità occupazionale equando non possono ricorrere alla protezione della rete familiare (oltre il 31% degli intervistati non riuscirebbe a sopportare l’impatto economico della perdita del lavoro di un componente della propria famiglia, contro una media del 14%).hanno meno supporto familiare e in questo segmento di popolazione(divorzi, separazioni) che spesso si traducono in forme(quasi doppia la quota di adulti soli che percepiscono come insufficiente il proprio reddito rispetto alla media). Glisono(la quota di chi dichiara insufficiente il proprio reddito è inferiore del 50% alla media), ma pesa l’esposizione al cronicizzarsi delle patologie e la forte dipendenza dalla rete familiare (66%).