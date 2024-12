Sciopero, altro venerdì nero per il settore dei trasporti: oggi è il turno dei sindacati di base

(Teleborsa) - Ancora un venerdì nero per il settore dei trasporti, escluso ilche è stato esonerato dalla mobilitazione generale deiPer il(Metro, bus e ferrovie urbane) lo sciopero sarà di 24 ore. Verranno rispettate le fasce protette che vengono definite e comunicate localmente. Ala fascia protetta va da inizio turno alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Ala metro funziona da inizio turno alle 8.45 e dalle 15 alle 18.Per quanto riguarda le, invece, il personale addetto alla circolazione si ferma dalle 21 di stasera alle 20.59 di domani. Il personale fisso per l'intera giornata del 13.00. I treni regionali rispettano, quelle di maggiore frequentazione: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Le società hanno comunque reso noto sui propri siti i collegamenti e i treni che vengono comunque garantiti.Ildel trasporto marittimo sciopererà per l'intero turno. Per idelle isole maggiori il personale viaggiante sciopera da un'ora prima delle partenze del 13 dicembre. I collegamenti per le isole marine si fermano da mezzanotte alle 23.59.Infine, stop anche per idalle ore 00,01 alle ore 23,59 del 13 dicembre 2024 compreso il primo turno montante per i turnisti, fatte salve la garanzia delle prestazioni indispensabili e il rispetto delle fasce di garanzia, ai sensi della regolamentazione vigente.