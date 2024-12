Allianz ritira offerta per acquistare maggioranza di Income Insurance a Singapore

Allianz

(Teleborsa) -, colosso tedesco delle assicurazioni, hadella compagnia assicurativa di Singaporeper circa 1,7 miliardi di dollari, in seguito alle reazioni negative dell'opinione pubblica all'accordo.L'offerta, annunciata il 17 luglio 2024, è stata ritirata "alla luce dell'di Singapore durante la seduta parlamentare del 14 ottobre e delle successive", si legge in una nota.Allianz rimane convinta di essere il partner giusto per supportare la continua crescita di Income Insurance, ma la decisione di ritirare la sua offerta in questo momento "di Allianz".del governo di Singapore - afferma, membro del consiglio di amministrazione di Allianz e responsabile della regione Asia-Pacifico - Crediamo ancora che la combinazione di Allianz e Income Insurance si tradurrebbe in due solide attività unite a vantaggio dei titolari di polizze di Income Insurance e di una quota crescente di clienti di Singapore. Ci dispiace dover prendere questa decisione, ma continueremo senza dubbio a supportare la continua crescita e il successo del mercato assicurativo di Singapore".Con 7,7 miliardi di euro di volume d'affari totale nelle sue attività assicurative al dettaglio Property-Casualty e Life/Health nel 2023, lae Singapore, in quanto hub regionale dei servizi finanziari del Sud-Est asiatico, continuerà a essere un mercato importante per Allianz.