DHH, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

DHH

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato aper azione (dai precedenti 30,2 euro) ilsu titolo, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, confermando una"Buy" visto l'upside potenziale del 50%.Ieri, DHH ha comunicato di averper 5,6 milioni di euro (inclusivi i costi di transazione), tramite debito bancario, è stato inoltre sottoscritto un accordo per acquistare il restante 40% entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio 2026.TP ICAP Midcap stima i seguenti multipli sull'operazione: EV/Sales 24/25 1,8/1,7x, -34%/-31% vs DHH; EV/EBITDA 24/25 8,2/7,6x in linea con DHH; P/E 24/25 14,5/13,4x, -44%/-33% vs DHH. I(dovuti alla minor diversificazione ed alla marginalità inferiore a livello d'EBITDA nonostante una maggiore marginalità a livello di net income e una crescita organica superiore)., assumendo una crescita di Teknonet molto cauta nel triennio FY25-27.