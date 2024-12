Ascopiave, Hera sale al 100% di EstEnergy

Hera

Ascopiave

(Teleborsa) - Il Gruppo, ehanno stipulato oggi a Bologna l’da parte di quest’ultima del 25% del capitale di EstEnergy, la joint venture commerciale nata nel 2019 che costituisce il maggiore operatore energy del Nord Est.La partecipazione del Gruppo Hera in EstEnergy sale così al 100%, mentre Ascopiave completa il suo percorso di uscita dalla società, dopo la vendita del primo 8% nel 2022 e dell’ulteriore 15% nel 2023, si legge in una nota congiunta. La possibilità di un’uscita dilazionata nel tempo ha rappresentato un valore per entrambe le società: ha infatti permesso di valorizzare al contempo il radicamento territoriale di Ascopiave con l’impostazione industriale nella gestione delle attività di vendita di Hera. I fondamentali economici della base clienti sono così significativamente migliorati, esprimendo sinergie ed opportunità di fornitura di servizi a valore aggiunto, ponendo solide premesse per un’ulteriore crescita della marginalità.In 5 anni, attraverso la razionalizzazione del numero di società e il rinnovo dei sistemi informativi, è stato possibile migliorare la qualità del rapporto con i clienti affiancando al carattere territoriale della relazione un approccio commerciale con i migliori standard che ha consentito di incrementare e potenziare i canali di contatto e la tipologia delle soluzioni energetiche per i clienti, con l’obiettivo di supportarli nel percorso della decarbonizzazione.L’operazione formalizzata in data odierna, per un, deriva dall’esercizio dell’opzione di vendita detenuta da Ascopiave sulla propria partecipazione nella società, così come stabilito negli accordi sottoscritti tra le parti in occasione della costituzione della partnership. Tale valore sarà corrisposto entro luglio 2025, in concomitanza con la girata delle azioni.L’operazione dà, infatti, esecuzione piena agli accordi presi nel 2019 che pertanto erano già pienamente riflessi nella posizione finanziaria netta del Gruppo Hera. L’esercizio anticipato della put, rispetto alla naturale scadenza, comporta un potenziale beneficio prospettico a livello di conto economico, derivante dal minor costo di finanziamento del Gruppo Hera rispetto al tasso figurativo contabile applicato sul valore della put.Il Gruppo Hera rafforza così ulteriormente la propria posizione di terzo operatore nazionale nel settore energy avendo raggiunto i 4,7 milioni di clienti luce e gas.L’operazione consentirà al Gruppo Ascopiave, la cui partnership con il Gruppo Hera prosegue con le partecipazioni in Hera Comm e Acantho, di migliorare la sostenibilità della propria struttura patrimoniale, in linea con gli obiettivi del proprio piano strategico, contribuendo alla copertura finanziaria degli investimenti nelle attività core e di diversificazione.“In cinque anni, insieme ad Ascopiave,, una scelta lungimirante di aggregazione per sviluppare quelle economie di scala necessarie per migliorare la qualità e le soluzioni a vantaggio dei clienti, con le specificità tipiche di un operatore fortemente radicato sul territorio. Con Ascopiave abbiamo costruito una partnership solida basata sulla correttezza e il rispetto reciproco che ci ha permesso, nonostante il Covid e la crisi energetica, di superare con soddisfazione gli obiettivi che ci eravamo prefissati” – ha dichiarato“Con l’esercizio dell’opzione di vendita su EstEnergy,, che prevede l’uscita dalla commercializzazione dell’energia per focalizzarsi su settori di attività con profili di rendimento più stabili. Nell’ultimo quinquennio abbiamo mantenuto una partecipazione di minoranza in EstEnergy, avvalendoci della guida industriale del Gruppo Hera, che ha saputo far fronte con efficacia alla difficile congiuntura di un mercato sempre più competitivo e con una crescente volatilità dei prezzi. Questo ci ha consentito di beneficiare di una significativa distribuzione di dividendi e, ora, di valorizzare la nostra partecipazione con il realizzo di un provento di sicuro interesse. Ringrazio Hera della proficua collaborazione avuta in questi anni nella gestione della partnership, certo che proseguirà la propria attività con professionalità e competenza, con auspicabili ricadute positive anche per i clienti dei nostri territori” – ha dichiarato