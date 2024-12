Carlyle cede il gruppo Forgital a Stonepeak

Carlyle

(Teleborsa) - La società d’investimento globaleannuncia l’accordo per la vendita del Gruppo Forgital, produttore di forgiati avanzati per il settore aerospaziale e industriale, a Stonepeak., con capacità tecnologicamente avanzate su un'ampia gamma di materiali, tra cui leghe di titanio, nichel, alluminio e acciaio. L'azienda serve una vasta gamma di mercati, tra cui aeronautico, difesa, spazio, power generation e oil & gas, offrendo un'integrazione verticale lungo l'intera catena del valore dei componenti forgiati, dall'ingegneria di processo, all'assemblaggio, fino alla lavorazione finale e al collaudo. Fondata nel 1873 dalla famiglia Spezzapria e con sede in Italia, il Gruppo opera con stabilimenti ubicati in Italia, Francia, Stati Uniti e con un organico con 1.100 dipendenti, vantando clienti in oltre 40 Paesi.Negli ultimi cinque anni, Carlyle ha collaborato con la leadership della società per ampliare e istituzionalizzare il management team, riposizionare il business durante la pandemia attraverso iniziative operative e di efficientamento, migliorare i processi di approvvigionamento e funzionali in tutta l'azienda, incrementare significativamente il portafoglio ordini e diversificare la base clienti, sviluppando nuovi prodotti in segmenti e piattaforme sinergiche e acquisendo clienti in nuovi settori., ha commentato: “Siamo lieti di aver supportato Forgital in un periodo di trasformazione così importante per l'azienda.nei suoi principali mercati di riferimento, dall'aerospazio alla difesa, incluse le applicazioni industriali. Sono convinto che l'azienda continuerà a crescere, partendo dalla sua attuale leadership europea nei prodotti forgiati ad alto valore aggiunto”., ha aggiunto: “Desidero ringraziare il team di Carlyle per il prezioso supporto, le competenze e la guida nel corso degli ultimi anni, che hanno rappresentato un significativo periodo di cambiamento e sviluppo per Forgital., apportando una radicata esperienza, relazioni globali e competenze operative in settori e attività di importanza critica per la supply chain. Siamo entusiasti di utilizzare queste risorse per supportare i nostri clienti e di collaborare con Conor e il resto del team di Stonepeak nel continuo sviluppo dell'eccellenza produttiva e delle capacità globali di Forgital”., ha concluso: “e un partner di fiducia per i principali produttori aerospaziali e industriali. Data la nostra convinzione nella domanda di lungo termine del mercato finale dell'aerospazio, confidiamo fortemente che Forgital sia ben posizionata per beneficiare di questo trend. Apprezziamo il solido modello di business di Forgital, l'eccellenza produttiva e l'ottima reputazione tra i suoi clienti per qualità e affidabilità. Siamo entusiasti di effettuare questo investimento e di collaborare con il team di Forgital e i suoi talentuosi dipendenti per sostenere il continuo successo della società”.Ilè previsto nel secondo trimestre del 2025, subordinato alle previste autorizzazioni richieste.