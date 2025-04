Digital Value: Consip apprezza self cleaning, conferma aggiudicazione gare

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, haal Gruppo. Consip hatempestivamente messe in atto dal Gruppo Digital Value ai fini della effettiva e totale dissociazione dagli eventi di ottobre 2024 che hanno interessato Massimo Rossi (ex Presidente e Amministratore Delegato di Digital Value e ex Amministratore unico di Italware).Consip è addivenuta a una valutazione positiva in relazione all'affidabilità del Gruppo Digital Value, tenuto conto della idoneità e tempestività delle suddette misure di self cleaning e della concreta manifestazione di volontà del Gruppo diconcludendo conseguentemente sulla validità di tali aggiudicazioni e sulla permanenza dell'idoneità professionale e del rapporto fiduciario con Consip. Per l'effetto, Consip ha ritenuto che non si ravvedano allo stato elementi tali da impedire la conservazione in capo al Gruppo Digital Value dello status di aggiudicatario.Consip ha richiesto inoltre diatti a dimostrare il mantenimento delle misure di self cleaning allo stato adottate e aggiornamenti sull'eventuale evoluzione degli assetti proprietari e della catena di controllo di Digital Value.