Prada, Bertelli: nostro obiettivo è dare continuità all'eredità di Versace

(Teleborsa) - "Siamo lieti di accogliere Versace nel Gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale". Lo ha affermatodel Gruppo Prada, commentando l' acquisizione di Versace per 1,25 miliardi di euro "Il nostro obiettivo è di, celebrandone e reinterpretandone l'estetica audace e senza tempo; offriremo una piattaforma solida, rafforzata nel corso degli anni da continui investimenti industriali e distributivi - ha aggiunto - La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, facendo leva sui valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione".