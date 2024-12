CONSOB, delisting resta principale obiettivo di OPA. Accelerazione su EGM

(Teleborsa) -. Lo afferma lain occasione della pubblicazione di un Occasional Report sul tema, che l'Autorità ritiene contenga "spunti utili per la valutazione in corso su possibili interventi di riforma del Testo Unico della Finanza".I dati analizzati dagli autori - Silvia Carbone, Toni Marcelli (Divisione Vigilanza Emittenti - Ufficio OPA e Assetti proprietari) e Domenico Fichera (Divisione Studi e Regolamentazione – Ufficio Analisi degli Impatti della Regolamentazione) - mostrano che su un totale di 76 offerte pubbliche promosse nelben 56, cioè il. Tra le motivazioni della scelta di lasciare Piazza Affari vengono indicate le semplificazioni normative, i minori oneri, la maggiore flessibilità gestionale e organizzativa nonché la maggiore competitività e velocità di esecuzione che si associano allo status di società non quotata."Una possibile spiegazione dell'obiettivo del delisting potrebbe derivare da unada ricondurre all'ampio dibattito in corso in materia di prevalenza dei private markets sui public markets", si legge nel rapporto. Viene anche fatto notare che in più occasioni emerge poi la circostanza che: i) la capitalizzazione di mercato spessodella società; ii) l'operatività degli investitori si caratterizza su orizzonti di breve periodo (short termism); iii) ladegli emittenti (volumi di negoziazione bassi e insufficiente attività di sostegno alla liquidità da parte del liquidity provider/specialista).Analizzando le offerte in termini di controvalore, risulta che lerappresentano circa l'80% delle offerte (20.154 milioni di euro), lerappresentano circa il 7% (1.690 milioni di euro), lerappresentano circa il 13% (3.312 milioni di euro). Nonostante la prevalenza numerica e di controvalore complessivo delle OPA, dall'analisi del controvalore medio emerge che la dimensione media delle OPS (563 milioni di euro) è quasi il doppio rispetto a quella delle OPA (301 milioni di euro); la dimensione media delle OPAS è, invece, pari 1.104 milioni di euro (oltre il triplo delle OPA e circa il doppio delle OPS).Complessivamente,, anno di recepimento della Direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto, in Italia sono state effettuate 307 offerte vigilate dalla CONSOB, per un controvalore complessivo di circaLo studio evidenzia anche una(EGM), il sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle piccole e medie imprese, in cui fra il 2020 e il 2023 si sono registrate 16 OPA (21,9% delle offerte totali), con un'accelerazione nel 2023 (10 casi), rispetto alle 9 OPA del periodo 2007-2019. Le offerte di acquisto su azioni hanno riguardato principalmente azioni quotate su Euronext Milan (53 offerte, pari al 72,6% delle offerte), di cui 9 sul Segmento Euronext STAR Milan (12,3%).Nel periodo di analisi, 4 offerte volontarie totalitarie sono risultateper effetto della mancata realizzazione delle condizioni apposte dall'offerente e non sono state promosse(dette anche "contro-OPA").Focalizzando l'analisi sui mercati di negoziazione, risulta che il(p. es. sul segmento Euronext Star Milan), mentre sulle piattaforme in cui la liquidità è minore (p. es. l'EGM) il premio è di regola più alto. Facendo la media di tutti i premi considerati (a un giorno antecedente il primo annuncio dell'operazione, a un mese, a un trimestre, a un semestre e a un anno precedente il primo annuncio) le offerte volontarie totalitarie hanno un premio medio del 30,8%; le offerte obbligatorie del 32,0%; le offerte volontarie parziali del 11,8%. Neldelle offerte aventi ad oggetto azioni ordinarie (15 sul totale di 73) ildurante il periodo di offerta.L'Occasional Report riporta, infine, che fra il 2020 e il 2023 19 offerte su 76 (pari al) hanno registratodei soci della società-bersaglio nel capitale dell'offerente. Sul dato, in forte aumento rispetto alle evidenze del periodo 2007-2019 (14 offerte su 231, pari a circa il 6%), incidono le offerte con reinvestimento effettuate su società negoziate su EGM (7 rispetto alle 19 totali). Il crescente fenomeno delle OPA con reinvestimento porta anche a una: è passata dalle 164 pagine del 2020 alle 206 pagine del 2023 per il documento di Offerta.