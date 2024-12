ESG, Terna: sedicesimo anno consecutivo nel "Dow Jones Sustainability Index" di S&P Global

Terna

(Teleborsa) -si conferma ancora una volta fra i leader mondiali della, dopo aver ottenuto la conferma della propria inclusione nel "" di S&P Global per il sedicesimo anno consecutivo. L’inclusione in questo prestigioso indice ESG avviene sulla base dei risultati ottenuti nel "" (CSA) di S&P Global che analizza le performance di sostenibilità delle imprese internazionali a maggiore capitalizzazione, basandosi su severi criteri economici, ambientali e sociali e su una review delle principali controversie.Nell'del CSA, a cui sono state invitate a partecipare oltre 13.500 imprese globali, la società guidata da Giuseppina Di Foggia si è confermata fra le migliori aziende al mondo del settore elettrico, risultando - nell’ultima valutazione disponibile - in testa al gruppo dellegrazie alle eccellenti performance registrate neglioggetto di valutazione. Tra le aree di eccellenza di Terna riconosciute da S&P Global ci sono, infatti, la qualità e l’affidabilità della reportistica in tema di sostenibilità e di contrasto al cambiamento climatico, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, la gestione del capitale umano, e i presidi introdotti in relazione al rispetto dei codici di condotta, anche con riferimento ai diritti umani e alla privacy.Per ladel "Dow Jones Sustainability Index", S&P Global considera numeroseche coinvolgono tutte le dimensioni ESG; fra queste, ad esempio: impatti ambientali, gestione delle risorse umane, sicurezza sul lavoro, stakeholder engagement, corporate governance, gestione dei rischi, rispetto dei diritti umani, controllo della catena di fornitura, etica di business, cyber security, protezione della privacy e trasparenza della rendicontazione.A conferma dellanella sostenibilità del gestore della rete di trasmissione italiana, oltre all’inclusione nel “Dow Jones Sustainability Index” di S&P Global, che seleziona l’eccellenza in campo ESG, si aggiungono le recenti conferme della presenza di Terna all’interno degli indici “”, per il ventesimo anno consecutivo, “” (World 120, Europe 120 ed Eurozone 120), per il tredicesimo anno consecutivo, e “” (e nei sottostanti “Stoxx Global Environmental Leaders”, “Stoxx Global Social Leaders” e “Stoxx Global ESG Governance Leaders”), per il quattordicesimo anno consecutivo. La composizione di questi indici internazionali è basata sulle valutazioni, rispettivamente, di FTSE Russell, Moody's Analytics (ex Vigeo Eiris) e Sustainalytics, agenzie di rating non finanziari fra le più rinomate a livello globale.Oltre a ricevere dalle principalivalutazioni come top performer, Terna è presente nei principali, tra i quali – oltre a quelli già citati – ci sono “S&P Global 1200 ESG”, “MIB ESG”, “Solactive Europe Corporate Social Responsibility” e “Morningstar IlSole24Ore Italy 40”. Tra gli indici ESG tematici si segnala l’inclusione di Terna in quelli legati, ad esempio, alla parità di genere (“Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100” e “S&P Developed 100 Gender Equality & Inclusion”) o alla protezione della biodiversità (“Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders” e “S&P Global LargeMidCap Biodiversity”). Recentemente è stato, inoltre, confermato a Terna il livello di valutazione più alto, ‘Advanced’, da parte di Moody’s Analytics (ex Vigeo Eiris), e il rating ‘A’ (il migliore) per la sua disclosure di sostenibilità, da parte di GRESB, organizzazione che si occupa di fornire dati e valutazioni ESG di società operanti nei settori delle infrastrutture.Terna si è inoltre aggiudicata, per il secondo anno consecutivo, il “” che si basa sulle analisi di Standard Ethics, autorevole agenzia specializzata nell’emissione di rating non finanziari: Terna ha ottenuto il prestigioso riconoscimento grazie alle eccellenti performance registrate negli ambiti ESG oggetto di valutazione e, in particolare, nell’Environment, per le azioni di tutela della biodiversità.Laè uno deidi Terna e il suo contributo è fondamentale per creare valore nel tempo, al pari della gestione finanziaria e di investimenti mirati a favore della transizione energetica e di un futuro sempre più decarbonizzato.La sostenibilità è parte integrante deldel Gruppo – gli investimenti di Terna sono infatti considerati sostenibili al 99% secondo i criteri di ammissibilità introdotti dalla Tassonomia Europea – ed è cruciale per perseguire una transizione giusta e inclusiva. A conferma della sua importanza, il Piano di Sostenibilità, per la prima volta nella storia di Terna, è stato integrato nel Piano Industriale.