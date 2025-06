Terna, autorizzati due nuovi elettrodotti in cavo interrato in provincia di Varese

Terna

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica hail progetto di, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, per lanei Comuni di Olgiate Olona, Solbiate Olona, Gorla Minore e Gorla Maggiore in provincia di Varese.L'intervento, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia, prevede la realizzazione di due collegamenti in cavo a 132 kV lunghi complessivamente 6 km e funzionali all'alimentazione delle Cabine Primarie di proprietà del distributore locale. Le nuove infrastrutture consentiranno di demolire 5,5 km di linee elettriche aeree esistenti per un totale di 26 tralicci smantellati e 16 ettari di territorio liberato.L'opera, già inclusa nel "Piano di Resilienza" di Terna per la mitigazione degli effetti causati dal cambiamento climatico, consentirà di ridurre il rischio disalimentazione per eventi climatici severi, in particolare ghiaccio e neve, rafforzando la magliatura e incrementando l'efficienza e l'adeguatezza del sistema elettrico. Terna ha già avviato la progettazione esecutiva e tutte le attività propedeutiche all'