UE lancia nuova costellazione di satelliti: budget da 10,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Laha firmato ilper l'infrastruttura per l'Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (), una, con il consorzio SpaceRISE. Si tratta, in sostanza, della risposta UE alla Starlink di Elon Musk e ad altre reti Internet in rapida crescita, oltre che di "un passo significativo verso la sovranità e la connettività sicura dell'Europa".IRIS² rappresenta il, dopo il sistema di navigazione Galileo e la rete di osservazione della Terra Copernicus. Offrendo servizi di connettività avanzati agli utenti governativi e colmando le lacune di connettività in tutta l'Unione, IRIS² sostiene l'autonomia strategica e la leadership tecnologica dell'Europa.Il sistema IRIS² sfrutterà i vantaggi dei. Questa costellazione fornirà: servizi di connettività sicuri per gli Stati membri dell'UE e le autorità governative; banda larga ad alta velocità per aziende private e cittadini europei, inclusa la copertura in zone con scarsa connettività.Il consorzio SpaceRISE, incaricato dell'implementazione di questo ambizioso progetto, comprendee Hispasat, supportati da undell'ecosistema satcom. I partner principali includono Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio,, Hisdesat e Thales SIX. Questa collaborazione assicurerà che le piccole e medie imprese (PMI) e i nuovi entranti sul mercato abbiano opportunità all'interno della catena di fornitura, si legge in una nota.Ilstabilisce una solida partnership pubblico-privata per abilitare servizi di connettività sia governativi che commerciali entro il 2030. Le caratteristiche principali includono: l'per i servizi; finanziamenti provenienti da investimenti pubblici da parte dell'UE e dell'Agenzia spaziale europea (ESA), insieme a investimenti privati ??dal consorzio SpaceRISE. IlPer garantire la sostenibilità finanziaria, la Commissione assumerà. I finanziamenti futuri oltre il 2027 saranno soggetti all'adozione di programmi successivi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, insieme alla disponibilità di stanziamenti."Oggi non stiamo solo lanciando un progetto satellitare - ha commenta- Stiamo lanciando una visione: la visione di un'Europa più forte, più connessa e più resiliente. IRIS² dimostra la determinazione e l'impegno dell'Unione nel rafforzare la posizione spaziale globale dell'Europa sia in termini di sicurezza che di competitività a vantaggio dei nostri governi, delle nostre imprese e dei nostri cittadini".