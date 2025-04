HSBC lancia buyback da 3 miliardi di dollari dopo calo utili nel 1° trimestre

HSBC

(Teleborsa) - Il colosso bancario britannicoha comunicato che l'è diminuito di 3,2 miliardi di dollari nel primo trimestre 2025, attestandosi a 9,5 miliardi di dollari, rispetto al primo trimestre del 2024, principalmente a causa di impatti netti non ricorrenti per 3,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024, relativi alle cessioni delle attività bancarie in Canada e in Argentina. L'utile ante imposte del primo trimestre del 2025 ha beneficiato delle solide performance dell'attività Wealth nei segmenti International Wealth and Premier Banking (IWPB) e Hong Kong, e dei mercati valutari e obbligazionari e azionari nel segmento Corporate and Institutional Banking (CIB).L', pari a 7,6 miliardi di dollari, è stato inferiore di 3,3 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre del 2024. Isono diminuiti di 3,1 miliardi di dollari, pari al 15%, attestandosi a 17,6 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre del 2024. Ildi 8,3 miliardi di dollari è diminuito di 0,4 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre del 2024, riflettendo le riduzioni dovute alle cessioni di attività in Canada e Argentina e un impatto negativo di 0,3 miliardi di dollari derivante dalle differenze di conversione valutaria."I nostri solidi risultati di questo trimestre dimostrano lo slancio dei nostri utili, la disciplina nell'esecuzione della nostra strategia e la fiducia nella nostra capacità di raggiungere i nostri obiettivi - ha commentato il- Continuiamo a supportare i nostri clienti in questo periodo di incertezza economica e imprevedibilità del mercato, che affrontiamo da una posizione di solidità finanziaria".Il board ha approvato un primo acconto sui dividendi per il 2025 di 0,10 dollari per azione. Il 25 aprile la banca ha completato il riacquisto di azioni proprie da 2 miliardi di dollari annunciato in occasione della presentazione dei risultati dell'esercizio 2024. HSBC intende ora avviare unfino a 3 miliardi di dollari, che sarà avviato poco dopo l'assemblea generale annuale del 2 maggio 2025 e sarà completato entro il periodo precedente la presentazione dei risultati intermedi del 2025.