UN Women Italy con i founding partner traccia il percorso del cambiamento

(Teleborsa) -Comitato Nazionale accreditato da UN Women, si propone come protagonista nellae nellae dell’empowerment femminile. Un ruolo chiave cruciale da momento che una donna su tre in Italia è vittima di violenza.Fra le priorità per il 2025 c'è la, in un’ottica di collaborazione con le Istituzioni che condividono la mission globale di UN Women.si segnalano. "I nostri partner non sono semplici sostenitori economici, ma co-protagonisti del cambiamento – spiega Darya Majidi – Presidente del Comitato Nazionale – attraverso il loro supporto, non solo finanziano programmi di impatto globale, ma partecipano attivamente alla creazione di progetti culturali e sostenibili, generando valore per la comunità e per le proprie realtà aziendali".La situazione in Italia desta ancora preoccupazione: l’Italia si colloca oggi aleconomica e opportunità lavorative delle donne, con unfemminile del 56,5%,del 70,2%. Ildelle donne italiane èrispetto a quello degli uomini, mentre lasegna un unico dato positivo, in quantosuperando la media europea del 32,2%.femminile allineato agli standard europei potrebbe generare un, pari a 154,7 miliardi di euro (2).: nel 2024, 99 donne sono state uccise in Italia tra gennaio e novembre, mentre nel mondo una donna muore ogni 10 minuti a causa di violenza. Inoltre, 2 milioni di donne italiane hanno subito molestie sessuali sul lavoro e il 12% delle donne europee ha sperimentato violenza economica.Tra le iniziative principali in cui ispiccano i(WEPs), sette principi sviluppati in partnership con l’UNGC Global Compact delle Nazioni Unite per promuovere la parità delle donne nel mondo del lavoro e nella comunità. Un altro progetto chiave è, un piano globale volto ad accelerare il progresso verso la parità di genere, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni e investimenti strategici fino al 2027. Inoltre, ilinvita uomini e ragazzi a diventare alleati attivi nella promozione della parità, mentreè una campagna annuale contro la violenza di genere che culmina nei 16 giorni di attivismo e include l’iniziativa #NoExcuse, nata per sottolineare la gravità del femminicidio. I partner partecipano anche a progetti congiunti come il, un evento dedicato alla condivisione di buone pratiche e soluzioni innovative.