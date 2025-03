Generali, Donnet: superati tutti i target, siamo nella posizione più forte di sempre

Generali

(Teleborsa) - "Nel 2024 Generali ha raggiunto risultati eccellenti e ha. Questi risultati riflettono inoltre la nostra capacità di generare una crescita organica costante in ogni segmento attraverso le iniziative di management che abbiamo implementato, integrando al tempo stesso con successo le società acquisite". Lo ha affermato il Group CEO di, commentano i risultati del 2024 "Il Gruppo si trova oggi, come dimostrano il risultato operativo e l'utile netto normalizzato a livelli record: un traguardo che siamo riusciti a raggiungere grazie all'impegno e alla passione delle nostre persone e della nostra rete distributiva - ha aggiunto - Proseguiamo nel percorso diintegrato dell'assicurazione e dell'asset management e siamo ora pienamente focalizzati nell'accelerare il perseguimento dell'eccellenza"."Il nostro nuovo ambizioso piano Lifetime Partner 27: Driving Excellence porterà unaper gli azionisti, grazie all'ulteriore sviluppo dell'AI e dei dati che ci permetteranno di intercettare i bisogni dei clienti in continuo cambiamento e le opportunità derivanti dai trend emergenti", ha concluso Donnet.