Bakel, Culti Milano cede a MGB il 25,11% e avvia iter quotazione

Culti Milano

(Teleborsa) -ha ceduto al socioil 25,11% del capitale sociale della controllata, società operante nel settore dei prodotti innovativi per lo skincare di alta gamma, pertrasformandola da Srl a Spa, permettendole così di riacquisire le condizioni necessarie per essere qualificata come PMI Innovativa Ammissibile.Con la, Bakel ha adottato un nuovo statuto sociale, si è dotata di nuovi organi sociali e ha suddiviso il proprio capitale sociale di 100.000 euro in 2 milioni di azioni del valore nominale di 0,05 euro ciascuna. A seguito della trasformazione e della cessione, ladi Culti è quindi pari al 24,90% del capitale sociale di Bakel e non rientrerà più nel suo perimetro di consolidamento.Prosegue quindi il progetto di quotazione al mercatodi Bakel che ha conferito appositi incarichi ad Ambromobiliare e ad un correlato team di professionisti specializzati. Si attende che il percorso di quotazione trovi conclusione nel primo semestre del 2025.Nel caso in cui la quotazione di Bakel non si realizzi entro il 30 aprile 2025, Culti potrà esercitare unper l’acquisto di azioni per una quota pari al 24,90% del capitale di Bakel, fermo il mantenimento del controllo da parte di MGB.