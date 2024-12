BFF Bank, Standard Ethics migliora il rating di sostenibilità a "EE-" con Outlook "Stabile"

BFF Bank

(Teleborsa) -ja fatto sapere che, agenzia indipendente di rating di sostenibilità, al termine del processo di analisi condotto per la seconda volta in forma solicited, ha rivisto al rialzo il(SER) della Banca a “” dal precedente “E+” assegnando un Outlook “Stabile”.Standard Ethics ha evidenziato il percorso intrapreso dalla Banca in ambito di, facendo particolare riferimento all’adozione nell’ultimo biennio di policy a copertura dei maggiori temi ESG in coerenza alle indicazioni di ONU, OCSE e Unione Europea, nonché all’implementazione del modello di governance della sostenibilità e al miglioramento del sistema di ESG Risk Management.È stato, infatti, sottolineato come il, nominato nel 2024, soddisfi le condizioni di indipendenza, internazionalità e gender equality secondo le indicazioni internazionali e come la remunerazione degli organi amministrativi e top management sia definita in base ai criteri adottati nel 2023 tenendo anche conto di obiettivi ESG. Inoltre, la partecipazione azionaria dei dipendenti è incentivata e la rendicontazione ESG è in linea con gli standard di settore. L’impegno della Banca è tangibile anche in ambito ambientale, grazie all’avvio di un percorso volto a ridurre la propria carbon footprint.