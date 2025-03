IAG, S&P migliora il rating a "BBB" con outlook stabile

International Consolidated Airlines Group

(Teleborsa) -hasu(IAG) a "" da "BBB-". Si tratta della società madre di British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus, LEVEL, IAG Loyalty e IAG Cargo. È una società registrata in Spagna con sede centrale a Londra e con azioni negoziate sulle borse di Londra e in Spagna.L'di IAG di 6,7 miliardi di euro nelha superato di circa 1 miliardo di euro la precedente previsione di almeno 5,6 miliardi di euro. Questo, insieme al capex ritardato, ha aumentato il free operating cash flow (FOCF) del gruppo, mentre ha continuato a utilizzare la liquidità in eccesso per il rimborso del debito e a migliorare la sua flessibilità finanziaria per resistere a potenziali venti contrari.S&Pe, nonostante le maggiori spese in conto capitale, genererà un FOCF chiaramente positivo. Grazie alla prevedibile politica di remunerazione degli azionisti, questo si tradurrà in funds from operations (FFO) to debt che rimarrà ben al di sopra del 45%, il livello commisurato a un rating "BBB", dopo circa il 74% nel 2024.L'riflette l'aspettativa che IAG manterrà un FFO to debt ben al di sopra del 45% nei prossimi due anni, sostenuto da una solida domanda di passeggeri, dalla prudente politica di remunerazione degli azionisti del gruppo e dall'impegno alla riduzione dell'indebitamento.