Mediobanca, MSCI alza rating ESG a livello "AAA"

(Teleborsa) -hadidalla valutazione precedente di "AA". La revisione al rialzo certifica i risultati raggiunti da Mediobanca in maniera trasversale agli ambiti Enviroment, Social e Governance.In particolare, l'agenzia ha considerato "efficace e di lungo periodo" l'impegno di Mediobanca nell'individuare e, ha considerato le "iniziative concrete" che il Gruppo ha realizzato per promuovere l'inclusione finanziaria e ha riconosciuto come solide "le pratiche di governance che appaiono ben allineate agli interessi degli investitori"."L'upgrade al livello più alto nel rating MSCI è undi Mediobanca, capace di coniugare crescita e solidità finanziaria con sostenibilità sociale e ambientale", commenta l'Soltanto il 7% deglivalutati da MSCI a livello globale può vantare la tripla A, che nel caso di Mediobanca premia i risultati raggiunti negli ambiti ESG nonostante un contesto sfidante."L'aggiornamento del nostro rating, nonostante l'incremento della complessità sulle tematiche di sostenibilità nel settore, dimostra l'apprezzamento della comunità finanziaria per gli ambiziosi obiettivi che il Gruppo si è dato con il, facendo leva sull'approccio responsabile al business che è radicato nella nostra identità", conclude Nagel.