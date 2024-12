MSCI alza il rating ESG di Mediobanca al livello "AAA"

Mediobanca

(Teleborsa) -ha aggiornato ildi, alzandolo al livello massimo di “AAA” dalla valutazione precedente di “AA”. La revisione al rialzo del rating da parte di MSCI, tra le principali società di rating ESG a livello globale, certifica i risultati raggiunti da Mediobanca in maniera trasversale agli ambiti Enviroment, Social e Governance.In particolare, l’agenzia ha considerato "" l’impegno di Mediobanca nell’individuare e ridurre l’esposizione verso settori con un elevato impatto sul clima, ha considerato le "" che il Gruppo ha realizzato per promuovere l’inclusione finanziaria e ha riconosciuto come solide "le pratiche diche appaiono ben allineate agli interessi degli investitori"."L’upgrade al livello più alto nel rating MSCI è un riconoscimento particolarmente significativo per la strategia di Mediobanca, capace di coniugare crescita e solidità finanziaria con sostenibilità sociale e ambientale” commenta, amministratore delegato di Mediobanca. Soltanto il 7% degli istituti bancari valutati da MSCI a livello globale può vantare la tripla A, che nel caso di Mediobanca premia i risultati raggiunti negli ambiti ESG nonostante un contesto sfidante. "L’, nonostante l’incremento della complessità sulle tematiche di sostenibilità nel settore, dimostra l’apprezzamento della comunità finanziaria per gli ambiziosi obiettivi che il Gruppo si è dato con il Piano Strategico al 2026 ‘One Brand One Culture’, facendo leva sull’approccio responsabile al business che è radicato nella nostra identità", conclude Nagel.L’innalzamento di rating da parte di MSCI, dopo il precedente del dicembre 2022 e i recenti upgrade ottenuti da altre agenzie, conferma l’impegno di Mediobanca per la. Nel corso del 2024 è stato pubblicato il primo Piano di Transizione di Gruppo, mentre prosegue l’adesione di Mediobanca ai principali programmi promossi dalle Nazioni Unite con il coinvolgimento delle imprese, tra cui il Global Compact e la Net Zero Banking Alliance.fornisce studi, valutazioni e analisi su migliaia di società in tutto il mondo dal punto di vista delle pratiche di business, ambientali, sociali e di governance. Gli indici MSCI ESG sono progettati per fornire agli investitori istituzionali strumenti efficaci e trasparenti per integrare le considerazioni ESG nel loro processo di investimento e nei loro portafogli.