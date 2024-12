Prysmian, accordo quadro da 700 milioni di euro con RTE per collegamenti parchi eolici offshore in Francia

Prysmian

(Teleborsa) -ha firmato uncon(RTE), il gestore della rete di trasmissione francese, per la progettazione, fornitura, installazione e il collaudo (EPCI, engineering, procurement, construction, installation) di collegamenti in. Questi collegamenti connetteranno due parchi eolici offshore, nello specifico il Progetto Fos e il Progetto Narbonnaise, alla rete di trasmissione elettrica francese, coprendo sia le parti sottomarine sia terrestri (inclusi i lavori d’approdo).sono soggetti a call off da parte di RTE e alla finalizzazione dei termini dei relativi contratti EPCI che si prevede avverrà nel periodo 2026-2027. La consegna e la messa in funzione sono previste per il periodo 2031-2032. Questi due contratti EPCI hanno un valore potenziale complessivo di circaOgni singolo progetto prevede(High Voltage Alternating Current) da 225 kV tripolari con isolamento XLPE e armatura sintetica. I circa 400 km di cavi terrestri saranno prodotti a Gron, in Francia, mentre i circa 240 km di cavi sottomarini saranno fabbricati nel centro di eccellenza di Prysmian ad Arco Felice, in Italia, e a Pikkala, in Finlandia, per un totale di circa 640 km di cavi (terrestri e sottomarini). Le operazioni di installazione prevedono l’utilizzo di una delle navi posacavi all’avanguardia di Prysmian.Ilsi svilupperà sulla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e richiederà circa(terrestri e sottomarini), mentre il, situato sulla costa dell'Occitania, richiederà circa(terrestri e sottomarini), fornendo individualmente una potenziale capacità di 750 MW.Questi progetti hanno un, poiché rientrano nel piano a lungo termine di RTE per sviluppare la rete elettrica nazionale al fine di accogliere nuovi impianti “lowcarbon” (sia generazione sia consumo). Prysmian è già leader nel fornire e posare cavi per collegamenti sottomarini da 200 kV in Europa e può contare su una solida relazione con RTE basata su progetti precedentemente assegnati, quali le interconnessioni Francia-Spagna (Biscay Bay), Francia-Regno Unito (IFA2) e Italia-Francia (PiemonteSavoia).A testimonianza della leadership di Prysmian nel settore dell’eolico offshore in Francia, l’azienda ha realizzato diversicome Fécamp, Calvados e Saint Nazaire, e Noirmoutier (non ancora concluso).