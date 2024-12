Torino Airport certificato al Livello 3+ "Neutrality"

(Teleborsa) -ha ottenuto ladel programma di sostenibilità ambientale Airport Carbon Accreditation di, per la gestione attiva delle emissioni di carbonio negli aeroporti con risultati misurabili sulle attività operative.Il protocollo prevede che gli obiettivi di carbon neutrality possano essere perseguiti azzerando le emissioni di CO2 attraverso programmi di efficientamento energetico e con il ricorso a fonti rinnovabili di energia. Il livello di certificazione 3+ prevede ildelle emissioni, considerando anche le emissioni legate agli spostamenti dei passeggeri per raggiungere lo scalo.Negli, grazie al piano attuativo per la riduzione delle emissioni di carbonio, l'aeroporto di Torino ha ridotto le emissioni di CO2 sotto il proprio diretto controllo di oltre l'80% rispetto al 2019, per un totale di oltre 10.000 tonnellate di CO2 risparmiata nel 2023, pari a 330.000 alberi piantumati