Nocivelli, Banca Akros aumenta target price e conferma Buy

Nocivelli ABP

(Teleborsa) - Banca Akros haa "" la raccomandazione sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, incrementando ilper azione (dai precedenti 7,00 euro).Gli analisti scrivono che Nocivelli si trovain vista dell'avvio del progetto dell'ospedale di Torino, dell'avvio dei lavori relativi al PNRR e dell'entrata a pieno regime delle attività con infrastrutture finanziate dallo Stato. Prevedono che i lavori relativi al PNRR accelereranno a oltre 30 milioni di euro annui negli esercizi 25/26 e 26/27 e hanno posticipato l'inizio dei lavori di Nocivelli per l'ospedale di Torino all'esercizio 26/27 (rispetto alla precedente ipotesi dell'esercizio 25/26).Questo, insieme al solido portafoglio ordini nel settore dei servizi, dovrebbe portare il VoP a oltre 100 milioni di euro nell'esercizio 25/26 e a circa 160 milioni di euro a partire dall'esercizio 27/28. Hanno ipotizzato che ildel gruppo diminuisca dal 20,2% nell'esercizio 23/24 a circa il 19% nell'esercizio 24/25 e a circa il 15% durante la fase di costruzione dell'ospedale di Torino, grazie al maggiore contributo del segmento costruzioni. Riducono l'EBITDA per gli esercizi 25/26 e 26/27 rispettivamente del -19% e del -4%, ma aumentano le stime di EBITDA di oltre il 20% dall'esercizio 27/28 all'esercizio 29/30. Nel lungo periodo, le nuove stime sono sostanzialmente in linea con quelle precedenti.