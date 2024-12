Banca del Fucino: con CR Orvieto il primo gruppo LSI a capitale privato nel Centro Sud Italia

(Teleborsa) - Laha "appreso con soddisfazione" della decisione del Mediocredito Centrale (MCC) di avviare insieme un periodo di negoziazione in esclusiva sui termini e condizioni della cessione della quota dell'85,3% diIl perfezionamento dell'operazione di acquisizione dell'85,3% della Cassa di Orvieto da parte di Banca del Fucino, per prodotto bancario aggregato, già oggi superiori ai 10 miliardi di euro, porterà alla, "con importanti sinergie tra le sue componenti, grazie alla loro contiguità geografica e alla loro forte complementarità in termini di prodotti e clientela di riferimento", si legge in una nota."È nostro impegno garantire la massima collaborazione e diligenza nel definire i dettagli dell'accordo con l'obiettivo di rispettare la tempistica fissata dal venditore: sottoscrizione degli accordi entro gennaio 2025 e conclusione dell'operazione, una volta ottenute le previste autorizzazioni, entro la prima metà del 2025 - ha spiegatodi Banca del Fucino - Crediamo molto in questa operazione, per la quale ilessenziale: riteniamo infatti che la principale leva di sviluppo del Gruppo sia la piena valorizzazione dello specifico rapporto con il territorio di tutte le sue componenti".