Banca del Portogallo, perquisizioni in corso per inchiesta su corruzione

(Teleborsa) - Lasta conducendo unanell'area metropolitana di Lisbona, Porto e Braga per un'inchiesta che ipotizza reati come lanell'acquisizione di beni e servizi per enti statali nel settore dell'informatica e della tecnologia.In una nota della Procura, ripresa dalla CNN, viene specificato che "le indagini si stanno svolgendo nell'area metropolitana di Lisbona, Porto e Braga, in particolare in abitazioni, uffici contabili, sedi aziendali, istituti pubblici e altri servizi dello Stato" e che "queste ricerche hanno lo scopo die non sono rivolte ai decisori politici".L'indagine riguarda condotte connesse all'acquisizione di servizi nel settore dell'Information Technology, da parte di. Al centro dell'indagine c'è un gruppo di individui che, attraverso azioni congiunte e in modo premeditato, ha inquinato decine di procedure di appalto pubbliche e private, per un valore complessivo globale non inferiore a 17 milioni di euro.Laha confermato che "è in corso presso le sue strutture un'operazione di Polizia Giudiziaria, che conta sulla sua".