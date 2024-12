Banca Progetto rinnova fiducia all'AD Paolo Fiorentino

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Massimo Capuano, ha preso atto della sentenza di primo grado di condanna emessa oggi dal Tribunale di Milano nei confronti dell’Amministratore Delegato Paolo Fiorentino in merito a una vicenda relativa alla gestione di Banca Carige durante il suo mandato di Consigliere Delegato.Il Consiglio di Amministrazione di Banca Progetto, si legge in una nota, ha "rinnovato, all’unanimità, piena fiducia a Paolo Fiorentino che proseguirà nel suo mandato".La Banca, conclude la nota, "continuerà a operare con la massima trasparenza e impegno nei confronti di clienti, dipendenti e degli altri stakeholder".