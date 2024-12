Commerzbank corre in Borsa dopo aumento quota UniCredit, scende Banco BPM

Commerzbank

(Teleborsa) -per il titolo, dopo che stamattinaha sottoscritto nuovi strumenti finanziari relativi alle azioni della banca tedesca, aumentando la sua(di cui il 9,5% attraverso la partecipazione diretta e circa il 18,5% attraverso strumenti derivati)."La posizione rimane al momento solo un investimento e", ha sottolineato la banca guidata da Andrea Orcel.Ieri sera, che si muove in ribasso oggi a Piazza Affari, ha richiesto allal'a tutela di tutti gli stakeholder della banca e del mercato nonché dell'offerta pubblica promossa sulle azioni di Anima.si attesta a 15,86 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,99 e successiva a 16,19. Supporto a 15,79.Migliora l'andamento di, che si attesta a 38,42 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 38,63 e successiva a 39,19. Supporto a 38,07.Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 7,894 euro, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,85 e successiva a quota 7,806. Resistenza a 7,948.