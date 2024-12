Crédit Agricole, il vice Olivier Gavalda nuovo CEO da maggio 2025

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, colosso bancario francese, ha. Assumerà l'incarico. La transizione all'interno della Direzione Generale di Crédit Agricole sarà organizzata nei prossimi mesi.Olivier Gavaldae. È entrato a far parte di Crédit Agricole du Midi nel 1988, dove ha ricoperto successivamente le posizioni di Responsabile Progetto Organizzazione, Responsabile Filiale, Responsabile Formazione e infine Responsabile Marketing. Nel 1998 entra in Crédit Agricole Ile-de-France come Direttore Regionale, poi nel 2002 viene nominato Vice Direttore Generale di Crédit Agricole Sud Rhone-Alpes, responsabile dello Sviluppo e delle Risorse Umane. Nel 2007 diventa CEO di Crédit Agricole Champagne-Bourgogne. Nel 2010 entra in Crédit Agricole S.A. come Responsabile della Divisione Banche Regionali e poi nel 2015 viene nominato Vice Direttore Generale responsabile della Divisione Sviluppo, Clienti e Innovazione. Nel 2016 diventa CEO di Crédit Agricole Ile-de-France. Olivier Gavalda è