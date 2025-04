De' Longhi, rinnovato il CdA. Fabio De' Longhi AD e presidente

De' Longhi

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha approvato ildell'esercizio 2024 e la distribuzione di undi 1,25 per azione, per un importo totale di circa 186,7 milioni (in base ai dati disponibili alla data odierna), pari ad un pay-out ratio nell'intorno del 60% dell'utile netto (rispetto al 40% ordinario previsto dalla dividend policy).La delibera prevede che il pagamento del suddetto importo avvenga a titolo dilordo per 0,83 per azione, pari alla quota di utile d'esercizio 2024 spettante a ciascuna azione avente diritto e, per la differenza, prelevato dalla riserva straordinaria, il 21 maggio 2025, con data stacco della cedola il 19 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 20 maggio 2025. Illordo (perciò straordinario in termini borsistici) per 0,42 per azione, prelevato interamente dalla riserva straordinaria, sarà pagato il 24 settembre 2025, con data stacco della cedola il 22 settembre 2025 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 23 settembre 2025.Ilè composto da 12 (dodici) membri di cui 5 (cinque) donne e 7 (sette) uomini. I componenti sono: 1. Fabio de' Longhi 2. Micaela Le Divelec Lemmi 3. Silvia de' Longhi 4. Christophe Olivier Cornu 5. Carlo Garavaglia 6. Cristina Finocchi Mahne 7. Carlo Grossi 8. Nicola Serafin 9. Stefania Petruccioli 10. Massimiliano Benedetti 11. Luisa Maria Virginia Collina 12. Ferruccio Borsani. Fabio de' Longhi è stato nominato dall'Assemblea qualedel Consiglio di Amministrazione. Tutti i candidati, ad eccezione di Ferruccio Borsani, sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza De Longhi Industrial.L'assemblea degli azionisti ha deliberato, in sessione straordinaria, le modifiche statutarie volte aed eliminare l'indicazione del valore nominale unitario delle azioni.Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l'Assemblea sotto la presidenza di Fabio de' Longhi ha, tra l'altro:; nominata Silvia de' Longhi quale Vice-Presidente; nominato l'amministratore indipendente Ferruccio Borsani Lead Independent Director.