Eventi e scadenze del 18 dicembre 2024

Domenica 15/12/2024

Lunedì 16/12/2024

Mercoledì 18/12/2024

(Teleborsa) -- Il 19° incontro annuale dell'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite sarà ospitato dal Regno dell'Arabia Saudita e si svolgerà a Riyadh. Il tema generale del Forum è "Building Our Multistakeholder Digital Future". IGF è stato istituito dall’ONU ed è il punto di riferimento per la discussione mondiale sulla governance di internet- Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Conferenza stampa di Jerome Powell- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Inizia la riunione di politica monetaria09:15 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l’audizione del ministro della Difesa, Guido Crosetto09:30 -- Milano - Partecipa in videoconferenza: Roberto Rustichelli, Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)10:00 -- Palazzo Madama - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre11:00 -- Università Bocconi, Milano - Seconda edizione dell'evento organizzato dal MAECI nell'ambito degli Stati Generali della Diplomazia, nel programma della XVII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia. Partecipano, tra gli altri, il ministro Tajani, il Rettore dell’Università Bocconi, il presidente Abi e il presidente di Confindustria12:30 -- Auditorium Villa Patrizi, Roma - Presentazione della Guida "Viaggi in Regionale" della Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia e Lonely Planet14:30 -- Spazio Europa, Roma - Alla presentazione del rapporto di ENEA si sarà anche un confronto tra i protagonisti del settore sulle strategie indispensabili per rispettare le raccomandazioni europee e gli obiettivi di transizione energetica del nostro Paese. Interverranno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin e per ENEA il DG Giorgio Graditi e la direttrice del Dipartimento Efficienza energetica Ilaria Bertini17:30 -- Bruxelles - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà al Vertice Ue-Balcani occidentali, durante il quale, nella sessione pomeridiana verrà trattata l'attuazione del piano di crescita e l'integrazione regionale, mentre il pranzo di lavoro affronterà le sfide geopolitiche condivise- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale