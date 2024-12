Fila avvia il collocamento del 4,57% del capitale sociale di DOMS

FILA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha, quotata presso i mercati BSE e National Stock Exchange of India, pari complessivamente fino a circa il 4,57% del capitale sociale. Il collocamento sarà effettuato tramite un processo di accelerated bookbuilding sul mercato, che inizierà immediatamente.Il collocamento è finalizzato ad aumentare il flottante, migliorare la liquidità delle sue azioni e attrarre nuovi investitori nel capitale sociale. Al completamento del collocamento, FILA, che detiene circa il 30,58% del capitale sociale,"Nonostante tale riduzione, la societàchiave per FILA, che intende quindi mantenere stabile la propria partecipazione nella società - si legge in una nota - Al completamento del collocamento, FILA rimarrà il maggiore singolo azionista, mantenendo il proprio status di "azionista rilevante" secondo l'attuale struttura di governance".sono stati incaricati di agire come