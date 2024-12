Moltiply, Kepler: potenziale acquisto di Verivox "molto interessante"

Moltiply Group

(Teleborsa) - L'da parte di(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, sarebbe "" con l', già uno dei più grandi. Lo affermano gli analisti di Kepler Cheuvreux (Hold con target price a 40 euro per azione), dopo le speculazioni riportate da Bloomberg secondo cui Moltiply è emersa come l'unico offerente per Verivox, la piattaforma di comparazione prezzi di proprietà della tedescaL'accordo potrebbe essere raggiunto già a gennaio, con una potenziale contropartita di oltre 250 milioni di euro, rendendola laIl, con un multiplo EV/vendite di 1,4x e un EV/EBITDA di 9,2x (ipotizzando un margine EBITDA del 15%). Questa cifra è inferiore alle acquisizioni precedenti, il che può essere attribuito ai principali azionisti di ProSieben, tra cui(controllata dalla famiglia Berlusconi in Italia) e la società di investimenti ceca PPF, che hanno spinto ProSieben a concentrarsi sul suo core business televisivo e a cedere asset di e-commerce come Verivox.Kepler stima che Moltiply chiuderà l'anno fiscale 2024 con un rapporto debito netto/EBITDA di 2,4x e un debito netto di circa 290 milioni di euro (206 milioni di euro di 1,6x a fine 2025). Ritiene che l'acquisizione verrebbe, che è stata a lungo considerata un investimento finanziario puro e ha dovuto affrontare continue domande sulla sua rilevanza strategica. Vendendo questa quota, Moltiply potrebbe raccogliere fino a 105 milioni di euro. Supponendo che il resto dell'acquisizione sia finanziato tramite debito, viene previsto che il debito netto di Moltiply raggiungerà circa 374 milioni di euro entro il 2025, con un rapporto debito/EBITDA di 2,3x."Riteniamo che questa acquisizione abbia senso strategico, in particolare alla luce dell'obiettivo dell'azienda di espandersi a livello internazionale, come dimostrato dalla precedente acquisizione di Pricewise nei Paesi Bassi e dalla sua presenza attuale in Spagna, Francia e Messico - si legge nella ricerca - L'aggiunta di Verivox posizionerebbe Mavriq tra i maggiori player in Germania. Con, trasformandola in un vero player globale".