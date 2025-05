ProSiebenSat.1 taglia 430 posizioni a tempo pieno per trasformazione digitale

ProSiebenSat.1 Media

MFE

(Teleborsa) - Il gruppo media tedesco, su cui il principale azionistaha lanciato un'OPA , ha annunciato unaper semplificare la struttura dei processi e aumentare l'efficienza dei costi nell'ambito della sua trasformazione digitale. I tagli al personale saranno attuati attraverso un programma di esuberi volontari. Nel secondo trimestre del 2025, verrà contabilizzato un accantonamento per ristrutturazione nell'ordine di "mid to high double-digit" milioni di euro. Gli oneri di ristrutturazione non avranno alcun impatto sull'EBITDA rettificato e sull'utile netto rettificato, ma comporteranno un addebito una tantum sull'utile netto e sul free cash flow.L'impatto della riduzione dei costi per materiali e personale sarà particolarmente visibile nellae si prevede che ammonterà a un importo "mid double-digit" in milioni di euro per l'intero anno. ProSiebenSat.1 ne ha già tenuto conto nelle sue previsioni finanziarie per l'intero anno 2025. L'effetto sull'intero anno si concretizzerà nele ammonterà a un importo "high double-digit" milioni di euro."Abbiamo una strategia chiara e la stiamo implementando con coerenza - ha commentato il- Allo stesso tempo, il contesto economico rimane molto difficile per noi. Ciò rende ancora più importante rafforzare costantemente la nostra competitività e migliorare la nostra struttura dei costi. In questo contesto, i tagli annunciati al personale rappresentano una decisione difficile ma necessaria".