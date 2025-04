ProSiebenSat.1 estende contratto con CEO Bert Habets fino a ottobre 2028

ProSiebenSat.1 Media

MFE

(Teleborsa) - Il Consiglio di Sorveglianza del gruppo media tedesco, che hacome maggiore azionista, ha, fino a ottobre 2028. Questo, si legge in una nota, conferisce a Bert Habets il mandato di proseguire la trasformazione coerente di ProSiebenSat.1, con la strategia definita da Habets che mira a focalizzare l'attenzione dell'azienda sul suo core business e a farla diventare l'azienda leader nel settore dell'intrattenimento nella regione DACH.ProSiebenSat.1 afferma di aver ottenuto "dall'insediamento di Bert Habets": sotto la sua guida, Joyn si è affermata come la piattaforma di streaming gratuita e supportata da pubblicità di maggior successo nell'area di lingua tedesca, con 10 milioni di utenti mensili. Inoltre, sono state prese misure decisive per rafforzare la competitività e la base di costi dell'azienda in un contesto di mercato difficile, con l'azienda che ha razionalizzato con successo il proprio portafoglio per concentrarsi sul core business, come dimostrano le recenti"Negli ultimi anni abbiamo raggiunto traguardi importanti nella trasformazione di ProSiebenSat.1 in un'azienda di intrattenimento digitale - ha commentato Habets - Non vedo l'ora di continuare a lavorare sui nostri obiettivi strategici e di continuare a far crescere einsieme al mio team altamente motivato".