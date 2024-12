Orsted cede 50% di tre progetti onshore negli USA per 572 milioni di dollari

Orsted

JPMorgan

(Teleborsa) -, colosso danese delle energie rinnovabili, ha annunciato di, il più grande proprietario privato di produzione di energia e fonti rinnovabili negli Stati Uniti. I farm-down includono due parchi solari in Texas, Mockingbird Solar (468 MW) e Sparta Solar (250 MW), ed Eleven Mile Solar Center, un progetto di accumulo di energia solare da 300 MW e di accumulo di batterie da 300 MW/1.200 MWh in Arizona.Il, che rappresenta l'esecuzione continua del programma di disinvestimento di Orsted, che manterrà una quota di partecipazione azionaria del 50% nei tre progetti e continuerà a gestirli per tutta la loro durata.Quest'anno, Orsted ha raccolto circa 734 milioni di dollari in proventi iniziali per questi progetti dale ha successivamente firmato il suo primo accordo di trasferimento del credito d'imposta a lungo termine per Mockingbird Solar Center. Il prezzo di vendita relativo alla cessione e al finanziamento di equity fiscale porta i proventi totali raccolti per i tre progetti a 1.306 milioni di dollari."Mentre facciamo ulteriori progressi nelle nostre ambizioni di crescita,per continuare a sviluppare progetti che creino valore a lungo termine per i nostri partner", ha detto, Head of Commercial in Region Americas presso Orsted.