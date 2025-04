Var Energi, utile primo trimestre sale a 453 milioni di dollari

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha registrato undelpari a 1.871 milioni di dollari, con un aumento di 188 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente, dovuto all'aumento delle vendite e dei prezzi, in parte compensato dalla plusvalenza derivante dalla vendita di attività. Isono aumentati del 9%, raggiungendo i 23,8 milioni di barili equivalenti (BOE) nel trimestre.L'utile ante interessi e imposte () è sceso a 972 milioni di dollari, rispetto a 1,05 miliardi di dollari dell'anno precedente, al di sotto della media di 1,04 miliardi di dollari prevista in un consensus fornito dall'azienda.L'è stato pari a 1.279 milioni di dollari, rispetto ai 671 milioni di dollari del trimestre precedente e agli 850 milioni di dollari del primo trimestre 2024. L'del periodo è stato pari a 453 milioni di dollari, in aumento di 628 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente e di 353 milioni di dollari rispetto al primo trimestre 2024, principalmente a causa dell'aumento del fatturato e dell'utile sui cambi, parzialmente compensato da perdite da svalutazione."Siamo lieti di conseguire r- ha commentato il- I progetti Halten East e Johan Castberg sono entrati in funzione e si prevede che la FPSO Jotun entri in produzione entro la fine del secondo trimestre. La società è pronta a una crescita trasformativa nel 2025, aggiungendo circa 180.000 barili di petrolio equivalente (kboepd) da nuovi progetti e raggiungendo la quota di oltre 400.000 barili di petrolio equivalente al giorno (kboepd) entro il quarto trimestre"."Sulla base di solidi risultati operativi e finanziari,, mantenendo al contempo la nostra politica di distribuzione del 25-30% del CFFO al netto delle imposte per l'intero anno - ha aggiunto - Siamo fiduciosi che il ruolo fondamentale del petrolio e del gas a lungo termine rimarrà invariato e che Var Energi avrà la flessibilità e la resilienza necessarie per affrontare i cicli economici".