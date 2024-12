Angi tra i primi cento enti come Ambasciatori e Cavalieri del Bene Comune

(Teleborsa) - L'è stata riconosciuta comee tra i. La premiazione si è svolta alla presenza del, Presidente del Comitato d’Onore composto da alti dirigenti dello Stato, Capi di Gabinetto, enti e organizzazioni nazionali. L’onorificenza include ufficialmente l'Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori tra i 100 protagonisti della migliore Italia per il 2024, in virtù del contributo recato alla divulgazione dell'innovazione e alla valorizzazione dei giovani talenti del Paese.A ritirare il riconoscimento per l'Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, è stato ilil quale ha affermato: "È".L’evento, organizzato l’11 dicembre scorso dall’associazione LIBER in collaborazione con l’editore Riccardo Dell’Anna, ha celebrato la consegna del riconoscimento per i 100 Cavalieri e Ambasciatori del Bene presso il Palazzo del Campidoglio di Roma.La consegna del riconoscimento si è svolta con il patrocinio del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Economie e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Confindustria CISAMBIENTE, Carabinieri, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.Infine, l'Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori, a seguito di questo riconoscimento, sarà, un’edizione limitata edita da RDE. Quest’opera è considerata come l’albo d’oro del valore civico in cui sono raccontate le organizzazioni del Terzo Settore e gli enti più meritevoli che si sono particolarmente distinte nel loro operato.