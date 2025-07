Confcommercio: "Città bene comune, combattere desertificazione con strumenti adeguati"

(Teleborsa) - "La salvaguardia dei centri storici anche tramite strumenti di programmazione per le attività commerciali è un obiettivo fortemente condiviso da Confcommercio ma la desertificazione commerciale va combattuta attraverso una pluralità di strumenti che abbiano come orizzonte la salvaguardia della città intesa come bene comune promuovendo una gestione partecipata in cui imprenditori e cittadini diventano protagonisti nel definire il valore e l'identità dei luoghi e attraverso iniziative non solo amministrative o commerciali ma anche culturali e infrastrutturali, capaci di migliorare gli spazi urbani, rafforzare il tessuto economico e la coesione sociale". È quanto ha evidenziatocomponente di Giunta con incarico per commercio e rigenerazione urbana, oggi ingiudica inoltre molto positiva – spiega la Confederazione in una nota – la previsione di un, di cui auspica una estensione anche ai comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, per rafforzare tutte le politiche utili a consentire l’apertura e la permanenza delle attività commerciali tradizionali.