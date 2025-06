Banca d'Italia, nel 2024 stabili i ricorsi all'ABF: in calo il tempo medio necessario per una decisione

(Teleborsa) - Nel 2024 i ricorsi presentati all'(ABF) sono stati circache rappresentano una sostanziale stabilizzazione del, al netto delle(cessione del quinto e buoni fruttiferi postali) che hanno registrato una ulteriore flessione. In crescita i ricorsi in materie caratterizzate da livelli di complessità più elevati, tra cui(+18 per cento) per questioni successorie, chiusura e blocco del conto, nonché quelli relativi anon autorizzate dai correntisti. Sono alcune delle evidenze emerse dalla(ABF) pubblicata dallaIn particolare, le controversie sugli utilizzi fraudolenti dicontinuano a rappresentare un aspetto di attenzione nel contenzioso ABF, nonostante siano diminuite; esse hanno riguardato principalmente casi di phishing, spoofing, smishing e vishing. Continuano a rappresentare comunque un numero molto contenuto rispetto al totale delle operazioni di pagamento effettuate con strumenti alternativi al contante.Gli esiti sono stati nel 63% dei casi sostanzialmente(se consideriamo anche i casi di cessazione della materia del contendere per accordo intervenuto tra le parti prima della decisione). Sono stati riconosciuti ai ricorrenti circa, di cui quasi 10 già restituiti alla clientela.Il, in diminuzione rispetto al 2023, al netto delle sospensioni, è stato di 114 giorni, un dato ampiamente inferiore ai 180 giorni previsti dalla normativa.Nella stessa giornata la Banca d'Italia ha pubblicato anche la. Nel 2024 l'Istituzione di via Nazionale ha ricevuto oltreda parte dei clienti di banche e finanziarie, il 5 per cento in più rispetto al 2023. L’aumento è riconducibile soprattutto adisponibili tramite home banking e a problemi in fase di esecuzione di bonifici.Le segnalazioni legate allesono diminuite del 7 per cento. In flessione (-3 per cento) anche gli esposti riguardanti vicende legate al conto corrente. Poco più di 2.800 sono stati gli esposti (circa il 6 per cento in più rispetto al 2023) gestiti dalla Banca d’Italia aventi ad oggetto contestazioni su segnalazioni alla Centrale dei rischi.Risultano, invece, in aumento le segnalazioni riguardanti gli(+ 45 per cento) e le(+32 per cento). Tra queste ultime si collocano circa 30 tentativi di truffa che utilizzano indebitamente il nome e il logo della Banca d’Italia allo scopo di guadagnare credibilità nei confronti dell’utente. In crescita anche le operazioni di(+ 3 per cento circa) e stabili gli esposti riguardanti strumenti e servizi di investimento.Se si escludono le lamentele relative a materie estranee alla competenza della Banca d'Italia (16 per cento), nel 54 per cento dei casi i clienti hanno ottenuto l'delle proprie richieste dalle banche e finanziarie, anche grazie all'intervento dell'Istituto.