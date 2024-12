BCE, Karin Turner-Hrdlicka nuovo Direttore generale di ispezioni in loco e modelli interni

(Teleborsa) - Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) ha nominatocomeNel suo nuovo ruolo, Turner-Hrdlicka sarà responsabile delle ispezioni in loco e delle indagini sui modelli interni dellenell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Contribuirà inoltre all'identificazione dei rischi e delle priorità di vigilanza nel settore bancario.Turner-Hrdlicka assumerà il suo ruolo il 1° marzo 2025,. Karin Turner-Hrdlicka è stata Direttore del Dipartimento per la supervisione delle istituzioni significative presso l'Oesterreichische Nationalbank (OeNB) dal 2014. Le sue responsabilità includono la gestione delle attività dell'OeNB nella supervisione delle istituzioni significative austriache, la supervisione delle questioni normative e di politica e la conduzione di stress test e analisi di scenario per il settore bancario nazionale.