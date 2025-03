Claudio Moro nominato Amministratore Delegato di Mooney Group

(Teleborsa) -è stato nominatoe delle società da essa direttamente controllate,Membro del Consiglio di Amministrazione di Mooney da maggio 2024, Moro ha maturato una lunga esperienza nel settore delle istituzioni finanziarie, ricoprendo anche ruoli apicali, come Amministratore Delegato e/o Direttore Generale, in realtà bancarie come Banca Leonardo (2012 – 2018) e Banca Investis (2019 – 2023).Questa nomina segna un passo importante nel rafforzamento del posizionamento di mercato di Mooney, con l’obiettivo di accelerare il processo di crescita e integrare ulteriormente le aree di business del Gruppo.a cui vanno i ringraziamenti di Enel e Intesa Sanpaolo per il lavoro svolto in questi anni,in accordo con il Consiglio di amministrazione. Insieme al proprio team, Gentile ha contribuito con impegno e determinazione a consolidare la posizione di Mooney nei servizi di pagamento, transazionali e mobilità.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,, e tutto il Consiglio si congratulano con il nuovo Amministratore Delegato Claudio Moro, e ringraziano Stefania Gentile per il lavoro svolto alla guida della Società.