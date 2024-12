Consumi petroliferi crescono a novembre sostenuti da carburanti e jet fuel

(Teleborsa) -(+0,9% pari a +39.000 tonnellate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), sostenuti ancora una volta dal, centrali per la mobilità di persone e merci, in particolare benzina e gasolio che insieme rappresentano il 61% del totale delle vendite. E' quanto emerge dal consueto- Unione Energie per la Mobilità, che imputa il buon andamento al calendario, favorevole agli spostamenti per ilincrementa la sua crescita, seguita dal. Sale anche per il(+0,8%), mentreautotrazione (-1,1%), ma solo per effetto della flessione dell’extrarete (-2,4%).di novembre sono, a causa del pesante e prolungatoi legate alla raffinazione.i a novembre sono rimastirispetto ad ottobre (quando avevano toccato i minimi dell’anno), con un aumento medio inferiore ad un centesimo. Rispetto a novembre 2023 si registra una riduzione per labenzina di 8 centesimi euro/litro, mentre sul gasolio di ben 19 centesimi. A livello di(al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio si mantengono al di sotto della media dell’area euro per due centesimi.mostra unverso lo stesso periodo del 2023, nonostante i, che nel complesso hanno pesato negativamente (-530.000 tonnellate.) Quanto ai, nei primi undici mesi dell’anno risultano più alti di 1.254.000 tonnellaterispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente. Complessivamente, benzina e gasolio presentano volumi superiori del 3,3% rispetto al periodo pre-pandemico.