Dotstay, chiusa l'offerta in Borsa dei diritti di opzione inoptati

(Teleborsa) -, società attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, quotata su Euronext Growth Milan – ha fatto sapere che oggi si è conclusa l’deinel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato il 2 dicembre 2024 econclusosi il 16 dicembre 2024.Nell’offerta in Borsa sono stati venduti, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di, corrispondenti al 51,8% del totale delle 1.025.333 azioni ordinarie Dotstay di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 novembre 2024 ed eseguito dal Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 2024 per un importo massimo pari ad Euro 1.845.599,40 in esercizio della delega conferita allo stesso ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 31 ottobre 2022.I Diritti Inoptati saranno consegnati agli acquirenti tramite gliaderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni – aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare – al prezzo di, nel rapporto di 1 nuova azione ogni 3 Diritti Inoptati acquistati.L’esercizio dei diritti inoptati acquistati nell’ambito dell’offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre ilSi segnala che le nuove azioni sottostanti i diritti inoptati eventualmente rimasti non esercitati entro il termine del 20 dicembre 2024 potranno essere collocate, a cura dell’organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 marzo 2025.