Dotstay, 69 immobili nel primo trimestre trainati da locazione diretta

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha terminato il primo trimestre del 2025 con 69(+9 rispetto al 31 dicembre 2024 e +1 rispetto al 31 marzo 2024). Gli immobilisono 6 (vs 7 tre mesi prima e 14 un anno prima), mentre gli immobilisono 63 (vs 53 tre mesi prima e 54 un anno prima)."Gli immobili in locazione diretta sono cresciuti, allineando l'andamento del business a quello che è il nostro obiettivo principale, ossia raggiungere i 100 immobili totali in portafoglio, che, secondo le stime degli analisti, porterà la società al break even - ha commentato l'- Questo a testimonianza della validità delle nostre scelte pregresse e della strategia che abbiamo adottato in questi anni dalla quotazione. Siamo, dove puntiamo a innovare e accrescere sempre più la nostra offerta, in modo da distinguerci sul mercato per i servizi di assistenza a 360 gradi da dedicare a chi si vuole trasferire in una nuova città".