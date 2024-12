Eventi e scadenze del 19 dicembre 2024

Domenica 15/12/2024

Lunedì 16/12/2024

Giovedì 19/12/2024

Accenture

Blackberry

Conagra Brands

FedEx

Nike

(Teleborsa) -- Il 19° incontro annuale dell'Internet Governance Forum delle Nazioni Unite sarà ospitato dal Regno dell'Arabia Saudita e si svolgerà a Riyadh. Il tema generale del Forum è "Building Our Multistakeholder Digital Future". IGF è stato istituito dall’ONU ed è il punto di riferimento per la discussione mondiale sulla governance di internet- Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di novembre09:30 -- Sala Polifunzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Presentazione Ufficiale del "Rapporto sui rifiuti urbani" di ISPRA, che presenta i dati relativi all'anno 2023. Tra gli interventi, Vannia Gava (Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Stefano Laporta (Presidente ISPRA SNPA), Maria Siclari (DG ISPRA) e Filippo Brandolini (Presidente UTILITALIA)10:00 -- Camera dei deputati - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione degli Stati Generali dell’Università10:30 -- I leader dell'UE si riuniscono a Bruxelles per discutere di Ucraina, UE nel mondo, Medio Oriente, resilienza e preparazione, migrazione e questioni di politica estera. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente del Consiglio europeo, António Costa11:00 -- Roma, Sede del Comado Operativo di vertice Interforze - Il Presidente Mattarella sarà in collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali11:00 -- Prezzi delle abitazioni III Trimestre 202413:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali15:30 -- Via Goito 4, Roma - La Conferenza stampa per la presentazione del Piano Strategico 2025-2027 di Cassa Depositi e Prestiti. Intervengono il Presidente Giovanni Gorno Tempini e l’Amministratore Delegato Dario Scannapieco- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo