Eventi e scadenze del 21 marzo 2025

Lunedì 10/03/2025

Lunedì 17/03/2025

Mercoledì 19/03/2025

Giovedì 20/03/2025

Venerdì 21/03/2025

Banca Sistema

Dhh

FILA

Finanza.Tech

Interpump

Italian Wine Brands

Saccheria F.Lli Franceschetti

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -- Sede Nazioni Unite, New York - Principale forum globale dedicato alla promozione della parità di genere e all'empowerment femminile e dal 1995 verifica l'attuazione degli obiettivi fissati nella Conferenza di Pechino e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati alle donne. Ai lavori partecipano governi, ONG e attivisti per discutere politiche e iniziative concrete- XIII edizione della Global Money Week (GMW), evento annuale promosso dall'OCSE. Il tema di quest'anno è "Pensa prima di agire, gestisci il tuo denaro con saggezza", con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sull'importanza delle competenze finanziarie. In Italia, è coordinato dal Comitato Edufin e promosso dal MIUR- Londra sarà la prima delle tappe internazionali organizzate da Smau con ITA - Italian Trade Agency. Le startup e le imprese italiane più innovative avranno modo di entrare in contatto con grandi aziende, incubatori, enti, istituzioni, acceleratori e investitori esteri- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo- Francia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Titoli di debito; Indicatori di solidità finanziaria; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Germania - Scope pubblica la revisione del merito di credito08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- Strasburgo - Incontro bilaterale tra il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana e il Presidente della Verkhovna Rada di Ucraina, Ruslan Stefanchuk10:00 -- Strasburgo - Intervento del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana alla terza sessione "La violenza contro i politici" nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Consiglio d'Europa12:00 -- Villa Madama, Roma - Il Ministro Antonio Tajani presenterà alle associazioni del mondo produttivo italiano un Piano d'azione per l'accelerazione dell'export sui mercati ad alto potenziale. All'evento interverranno inoltre i vertici di ICE, CDP SACE e Simest e delle principali associazioni di categoria del mondo produttivo- Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR- Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2024- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Approvazione Progetto bilancio d’esercizio e consolidato 2024- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio