Germania, GfK: sentiment dei consumatori si è ripreso leggermente verso fine anno

(Teleborsa) -. Sia le aspettative di reddito che la propensione all'acquisto sono aumentate a dicembre, mentre la propensione al risparmio è diminuita. Di conseguenza, si prevede che il clima dei consumatori migliorerà leggermente all'inizio del nuovo anno. Per2025, si prevede un(rivisto -23,1 punti), contro le attese del mercato per -22,6 punti. Lo dimostrano gli ultimi risultati del GfK Consumer Climate powered by NIM, pubblicato congiuntamente da GfK e dal Norimberga Institute for Market Decisions (NIM)."Dopo il crollo del mese precedente, il sentiment dei consumatori è migliorato leggermente,. A -21,3 punti, il clima dei consumatori rimane a un livello molto basso. Guardando indietro, abbiamo appena assistito a una stagnazione da metà 2024 - spiega Rolf Burkl, esperto di consumatori presso NIM - Una ripresa sostenuta del sentiment dei consumatori non è ancora in vista, poiché l'incertezza dei consumatori è ancora troppo elevata. La ragione principale sono gli alti prezzi di cibo ed energia. Inoltre, le preoccupazioni sulla sicurezza del lavoro stanno crescendo in molti settori".