Mercato auto UE a novembre: immatricolazioni in calo, crescono solo le ibride

(Teleborsa) - Ale immatricolazioni di auto nell'Ue sono. Laha guidato i ribassi con una flessione delmentre il mercato tedesco ha ristagnato leggermente (-0,5%).Lo rende noto l', l'associazione dei costruttori europei, aggiungendo cheNei mercati Ue+Efta+UK le vendite sono diminuite del -2% a 1,055 milioni di unità.Nei primi 11 mesi, leraggiungendo. Mentre il mercato in Spagna ha registrato un andamento positivo (+5,1%), si sono verificati cali in Francia (-3,7%), Germania (-0,4%) e Italia (-0,2%). Nei mercati Ue+Efta+UK le vendite sono aumentate del +0,6% a 11,8 milioni di unità. Fra le alimentazioni, in calo le elettriche con una quota di mercato a novembre del 15% dal 16,3% dell'anno scorso, mentre i volumi sono diminuiti del 9,5% a 130.757 unità.Negli 11 mesi la flessione è del 5,4%. Anche le immatricolazioni di, con una quota di mercato del 7,6%. In crescita invece le vendite di ibride del 18,5%, pari a una quota del 33,2%. Male le alimentazioni tradizionali: benzina -7,8% con una quota del 30,6% e diesel -15,3% al 10,6%.Fra le case auto a novembre in crescita le vendite dipari a una quota del 26,7%. In calo invece Stellantis -10,1% a 124mila unità, con una quota di mercato del 14,3%. Fra i brand Stellantis, male Fiat (-42% a 16mila unità, quota dell'1,8%), Lancia (-78% a 896 unità) e Maserati (-42,8%), in controtendenza Peugeot (+16,4%).Al, seguita da Toyota (+17% a 73mila unità, quota dell'8,4%). In calo Hyundai (-13,4%) e Bmw (-6,5%), stabile Mercedes (-0,6%). Male Tesla (-41% a 18mila unità), MG controllata dai cinesi di Saic (-7,8%) e Nissan (-18%). Balzo di Volvo (+13%).